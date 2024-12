Amaury Pasos, ídolo do basquete nos anos 60, morre aos 89 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2024 - 9:47 Para compartilhar:

Um dos grandes nomes do basquete nacional e integrante de uma das mais famosas formações da seleção brasileira, Amaury Pasos morreu nesta quinta-feira, aos 89 anos. A causa da morte não foi divulgada. Bicampeão mundial e único homem a ser por duas vezes eleito MVP de uma Copa do Mundo, ele estava em São Paulo cercado por filhos, netos e familiares mais próximos.

Por meio de nota, a Confederação Brasileira de basquete lamentou a morte do ídolo e manifestou sua solidariedade aos amigos mais próximos e também parentes do atleta.

“Amaury foi um gigante, um homem na vida e uma lenda no basquete. Tenho a satisfação de tê-lo tido como amigo e também como técnico. Um dos maiores não só do Brasil, mas como da história. É uma perda irreparável. Nosso corpo tem prazo aqui na Terra, mas o legado dele é eterno e suas histórias e feitos serão lembrados por gerações” – citou o presidente Guy Peixoto Jr. A entidade decretou luto de três dias.

Campeão mundial em 1959 e 1963, Amaury encantou o mundo e tornou-se o único homem a ser visto pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) com o melhor atleta de uma Copa do Mundo.

Além de brilhar nestas duas competições ele também foi duas vezes medalhista olímpico com o Brasil, nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, e de Tóquio, em 1964, levando a seleção ao bronze. Amaury ainda venceu uma dezena de títulos com a seleção, disputou três Olimpíadas e quatro Mundiais. Pela equipe nacional, o seu currículo contabiliza 96 partidas oficiais.

No Brasil, ele foi ídolo no Corinthians, onde atuou de 1966 a 1972. Pelo clube, ele se tornou bicampeão brasileiro e faturou ainda três campeonatos paulistas. Em nota, o Corinthians também manifestou solidariedade aos parentes de Amaury, que também jogou no Clube de Regatas Tietê e no Sírio.