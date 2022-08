Amaury Nunes rebate acusações de Karina Bacchi sobre filho: ‘Tenha discernimento’

Da Redação 09/08/2022 - 15:01 Compartilhe

Amaury Nunes, ex-marido da atriz Karina Bacchi, usou as redes sociais novamente para falar sobre o filho do casal, Enrico, de cinco anos, nesta terça-feira (9). A tréplica aconteceu depois que Karina havia postado em seus stories do Instagram uma resposta a comentários feitos por Amaury na segunda-feira (8).

“Estou sem ver meu filho desde o dia 17 de abril. Não o vi no aniversário dele, por isso decidir o vídeo de coração aberto. Sem filtro, sem corte, muito transparente. Em relação às acusações que foram feitas, eu jamais teria feito esse tipo de acusação desse jeito. Principalmente por respeito ao nosso filho, por tudo que passamos durante cinco anos”, disse Amaury. Ele e Karina se separaram em maio.

“Compartilhamos momentos maravilhosos e obstáculos. Não precisei apagar nenhum vídeo ou foto, não bloqueei comentário. As pessoas que conviveram com a gente, minha família, a família dela, nossos amigos, as funcionárias que viviam com a gente em casa… Todas as pessoas sabem da minha índole, do meu caráter, do pai que fui e sou para o nosso filho. Espero que a gente consiga resolver a situação sem mais polêmicas, brigas, insinuações”, pediu ele.

“Que você tenha discernimento, que a gente possa retomar a nossa convivência o quanto antes. E que no Dia dos Pais, ele possa passar com o pai dele”, finalizou Amaury.