Amaury Nunes nega ter traído Karina Bacchi e curte alfinetada: ‘Usa o filho’

Amaury Nunes falou sobre sua briga com a ex-mulher, Karina Bacchi, em conversa com os seguidores nas redes sociais no último domingo (14). O ex-jogador de futebol e empresário e a atriz vêm divergindo sobre um suposto impedimento dele ver o Enrico, de 5 anos de idade, que ajudou a criar desde bebê – ele e Karina se separaram em maio.

Uma pessoa questionou Amaury o motivo do desentendimento com a ex-mulher e troca de farpas nas redes. “Você traiu a Karina? Maltratou o filho? Por que tudo isso? Muito estranho”, escreveu a seguidora. “Claro que não”, respondeu o ex-jogador e empresário.

Amaury ainda curtiu diversas mensagens de seus fãs, algumas criticando Karina e outras o apoiando. “Karina quer machucar o Amaury, ela usa o filho”, acusou uma pessoa, que recebeu o ‘like’ dele.