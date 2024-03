Amaury Lorenzo mostra hematomas causados no ‘Dança dos Famosos’; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/03/2024 - 10:06 Para compartilhar:

O ator Amaury Lorenzo é um dos participantes do “Dança dos Famosos”, competição do programa “Domingão com Huck”. No Instagram, ele mostrou que a tarefa não está sendo fácil e ocasionou alguns hematomas em suas pernas.

“Hematoma dos Famosos. Domingo, no Domingão com Huck. E vou confessar: está valendo muito a pena toda a luta”, declarou o ator, mostrando o resultado. “Liga lá, neste domingo [17], porque você vai se apaixonar”, incentivou.

Além de Amaury, outras personalidades disputam a atual edição do “Dança dos Famosos”, são eles: Henri Castelli, Tati Machado, Lexa, Lucy Alves, Samuel de Assis, Micael Borges, MC Daniel, Matheus Fernandes, Gabriela Prioli, Juliano Floss, Klara Castanho, Enrique Diaz, Barbara Reis, Bárbara Coelho e Talitha Morete.

