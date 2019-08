Amatrice relembra 3 anos do terremoto que devastou região

ROMA, 24 AGO (ANSA) – A cidade de Amatrice, na Itália, relembra hoje o aniversário de três anos do terremoto de 24 de agosto de 2016 que deixou 300 mortos. Em homenagem às vítimas, foi celebrada uma missa, presidida pelo bispo de Rieti, monsenhor Domenico Pompili. A madrugada foi toda de atos solenes em Amatrice. O nome dos mortos do terremoto foi lido diante da Igreja de Sant’Agostino, às 3h36 locais, hora exata da tragédia. As cerimônias foram acompanhadas por familiares das vítimas, sobreviventes e autoridades italianas, como o governador do Lazio, Nicola Zingaretti.

O tremor de terra de 6,6 graus na escala Richter atingiu a região central da Itália durante as primeiras horas do dia 24 de agosto de 2016, com epicentro na cidade de Acccumoli.

A Defesa Civil da Itália calcula que ao menos 299 pessoas morreram na tragédia. Somente em Amatrice, o município mais afetado, foram encontrados 235 corpos. Ainda hoje, a cidade tenta se reerguer dos destroços. (ANSA)