Amarração espiritual: Tiago Ramos pode ter culpa da fase conturbada de Neymar

A fase complicada de Neymar, que ultimamente tem se envolvido em diversas polêmicas, como trair a namorada, Bruna Biancardi, com diversas modelos e influenciadoras – que usaram a internet para expor mensagens que receberam do craque do PSG, e se envolver numa briga no show do cantor Thiaguinho, no domingo, 2, pode ter motivo: uma amarração espiritual feita pelo ex-padrasto.

Amarração espiritual

Segundo informações do colunista Adriel Marques, do Em Off, Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, procurou um centro espírita para fazer uma amarração espiritual para Nadine e a família dela. O modelo procurou o Instituto Espirituaya, um dos maiores de São Paulo, para fazer trabalho.

Ainda de acordo com o jornalista, Ramos chegou decidido no local. “Ele quer essa mulher (Nadine), ele quer fechar o caminho dela e também perguntou se a religião dela iria interferir em algo. É de se entender o porque está acontecendo tanta coisa na família do Neymar. Ele é incisivo em querer destruir e também querer trazer. Ele é um cara que está movendo céus e terra pra destruir essa família e voltar com essa mulher. Ele está com sangue nos olhos pra tirar tudo que ela tem!”, disse uma fonte de Adriel.

O ex-padastro do menino ainda teria dito: “Olha eu fui agredido pelo Neymar, eu fui agredido pelo pai do Neymar e a mãe dele quer ficar comigo. Ela (Nadine) não pode ficar comigo porque a família não deixa, porém, eu quero um trabalho com o guia mais forte que vocês tem na casa pra poder destruir essa família dele e ela me ver como o único porto seguro”.

“A família estando desestruturada eu vou me aproximar dela e ela vai me ver como o único porto seguro”, finalizou Tiago Ramos.

Fase conturbada de Neymar:

Detonado pela cunhada

A nutricionista Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, usou os Stories no Instagram, na sexta-feira, 30, para se pronunciar sobre as diversas traições do qual o menino Ney está envolvido. Na publicação Bianca não poupou palavras e detonou o cunhado famoso.

“Eu poderia enviar isso por whatsapp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas”, começou ela.

“Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos ‘cristãos’, que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros ‘querem o derrubar’, enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz”. “O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê, e continuar agindo como criança? Para quem acha que a minha irmã está nessa relação por interesse, dinheiro e fama, entendam de uma vez por todas: ela não está e ela não precisa. Nunca existiu nenhum tipo de contrato ou acordo. Isso é extremamente ofensivo para quem foi muito bem criada, tem orientação, apoio, amor, valores e exemplo dentro de casa”, continuou. “Ela é uma mulher muito bem-sucedida, que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), ela tem uma vida muito confortável e poderá criar a sua filha da melhor maneira possível. Ela realmente está nessa relação por amor, por querer que sua filha tenha a família unida e um pai presente, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer”. “Infelizmente ela está passando por tudo isso no momento que era para ser o mais feliz de sua vida. Tiraram a tranquilidade e as boas lembranças que ela precisava ter nesse momento. A decisão e escolhas dela cabem somente a ela. Nós sempre estaremos aqui! Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral”, finalizou. Ao ver o sermão público que recebeu da cunhada, Neymar resolveu cortar relações com Bianca e deixou de seguir ela no Instagram. Briga em show

Na noite de domingo, 2, o menino Ney marcou presença na ‘Tardezinha’, evento promovido pelo cantor Thiaguinho, que aconteceu em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na ocasião, o jogador acabou se envolvendo em uma briga, e partindo para cima de um convidado.

Nas imagens, que foram divulgadas pelo jornalista Luiz Bacci nas redes sociais, seguranças precisaram entrar em ação na tentativa de conter o jogador. No momento da confusão, Neymar estava acompanhado de Biancardi e de seus amigos, os famosos parças.

Queimando o filme do amigo

Diante de todas essas polêmicas de traição e da briga da qual Neymar se envolveu no show, uma fonte de IstoÉ Gente informou que Thiaguinho, que é amigo pessoal do atleta, não quis ter seu nome atrelado a ele, com isso, evitou postar foto ao lado de Neymar em suas redes sociais, assim como fez com outros artistas que estiveram na ‘Tardezinha’.

Outro motivo para Thiaguinho não querer ser associado a Ney, é que o craque, que ainda subiu ao palco para cantar, foi vaiado pelo público, causando uma verdadeira saia-justa ao pagodeiro.

Vale ressaltar que quem conhece Thiaguinho sabe o quanto ele é discreto em sua vida pessoal, não gosta de confusão e de se envolver em polêmicas.

