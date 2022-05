‘Amar não significa apoiar todas as atitudes’, diz Anitta sobre Nego do Borel

Anitta se manifestou nesta quinta-feira (5) sobre sua relação de amizade com o cantor Nego do Borel, após o pagodeiro ter comentado em seu Instagram que eles nunca pararam de se falar.





Nego respondeu a uma pergunta de um fã em sua rede social que lhe questionava se Anitta havia voltado a falar com ele.

“A gente nunca parou de se falar, não. Última vez que vi ela, ela olhou nos meus olhos e falou que me amava, ela é f*da, eu amo ela…”, escreveu Nego em seus stories.

A resposta do cantor foi repostada pelo perfil de fofocas Otariano, e a cantora comentou a publicação falando sobre a amizade dos dois.

“Amar alguém não significa apoiar e concordar com todas as atitudes da pessoa. Nunca abandonei a pessoa que eu amo que é o Nego mas nunca deixei de falar pública e pessoalmente as coisas que eu não concordo. Sempre que ele precisa eu respondo recebo na minha casa e falo com toda minha sinceridade”, disse Anitta.

Em janeiro de 2021, Anitta e Nego do Borel deixaram de se seguir nas redes sociais após as acusações da ex-noiva do cantor, a atriz Duda Reis, de que ela teria sido dopada e estuprada por ele.