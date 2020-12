Amanda recebe pela terceira vez o Oscar do MMA de melhor lutadora Demain Maia foi o outro brasileiro premiado no evento, que teve a “Finalização do ano” com o impressionante mata-leão sobre Ben Askren

Amanda Nunes, que é campeã dos galos e dos penas do UFC, conquistou o Oscar do MMA pela terceira vez. A baiana recebeu o prêmio da revista americana Fighters Only. A cerimônia foi realizada de forma virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. A “Leoa” já havia conquistado o título nos anos de 2016 e 2018.

Demain Maia foi o outro brasileiro premiado no evento, que teve a “Finalização do ano” com o impressionante mata-leão sobre Ben Askren. Quem recebeu mais prêmios na noite foi Israel Adesanya, atual campeão dos médios do Ultimate. O nigeriano foi escolhido como o “Lutador do ano” e o “Atleta não-americano do ano”.

O período de indicações para as premiações foi de 1 de janeiro de 2019 até 30 de junho de 2020.

Confira abaixo todos os premiados:



Lutador do ano: Israel Adesanya

Lutadora do ano: Amanda Nunes

Destaque do ano: Jorge Masvidal

Atleta não-americano(a) do ano: Israel Adesanya

Luta do ano: Weili Zhang x Joanna Jedrzejczyk (UFC 248)

Nocaute do ano: Jorge Masvidal sobre Ben Askren (UFC 239)

Finalização do ano: Demian Maia sobre Ben Askren (UFC Maia x Askren)

Virada do ano: Stipe Miocic contra Daniel Cormier (UFC 241)

Surpresa do ano: Alexander Volkanovski contra Max Holloway (UFC 245)

Técnico do ano: Trevor Wittman

Preparador físico do ano: Phil Daru

Academia do ano: American Top Team

Árbitro do ano: Herb Dean

Ring girl do ano: Brittney Palmer

Líder do ano: Dana White

Evento do ano: UFC

Personalidade do ano: Joe Rogan

Comentarista do ano: Daniel Cormier

Programa de MMA do ano: The Joe Rogan

Veículo de imprensa do ano: ESPN

Jornalista do ano: Ariel Helwani

Espírito de luta do ano; Dustin Poirier (Good Fight Foundation)

