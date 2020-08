Amanda Nunes mostra treino pesado com esposa grávida; veja o vídeo A lutadora americana Nina Ansaroff, que compete no peso-palha do UFC, partiu para cima da 'leoa' brasileira, dona de dois cinturões do UFC

Campeã do UFC nos pesos galo e pena, a brasileira Amanda Nunes postou um vídeo no Twitter onde mostra que não pega leve nem com a esposa grávida. A noticia só não é mais impressionante porque a esposa da campeã também não aparece na gravação pegando leve com a ‘leoa’. Amanda é casada com a lutadora americana Nina Ansaroff, que compete no peso-palha do UFC.

A brasileira lutou pela última vez no dia 6 de junho no UFC 250, quando venceu Felicia Spencer por decisão unânime e manteve o cinturão do peso-pena. Nina está afastada do UFC até o fim da gravidez, que foi anunciada pelo casal em março. O bebê será uma menina e receberá o nome de Raegan Ann Nunes.

