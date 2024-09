Amanda Magalhães estreia como atriz em filme internacional e emplaca música em trilha de novela

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 19:25 Para compartilhar:

Artista de múltiplos talentos, Amanda Magalhães acaba de fazer sua estreia nos cinemas como atriz no longa internacional “Meu Amigo Pinguim”, filme baseado numa história real gravado em Ubatuba, litoral de São Paulo, em Paraty, no Rio de Janeiro, e na Patagônia, na Argentina. Dirigido por David Schurmann e com distribuição da Paris Filmes, a obra foi lançada mundialmente em agosto e teve sua estreia nacional no dia 12 de setembro.

Atriz formada pela USP, Amanda, conhecida por seus trabalhos como cantora, compositora e produtora musical, já havia se destacado na série “3%” (lançada em 2016), ao interpretar a personagem Natália, integrando o elenco principal da primeira série da Netflix com produção brasileira a alcançar renome mundial.

Atuando pela primeira vez em inglês em “Meu Amigo Pinguim”, Amanda faz o papel de Maria quando jovem, personagem da atriz mexicana Adriana Barraza na trama, casada com o pescador João, protagonizado pelo premiado ator francês Jean Reno e interpretado em sua fase jovem por Pedro Urizzi. “Participar deste projeto foi uma experiência muito rica e desafiadora”, afirma Amanda, que para as gravações passou por uma preparação para alcançar o mesmo sotaque da atriz mexicana.

“É um filme sensível sobre amizade, luto e, de alguma forma, superação. Fico muito honrada com o fato do David ter confiado em mim para interpretar Maria com Adriana Barraza, que é uma baita atriz que me inspira tanto. Poder evocar seus anos de juventude foi um desafio, mas também um presente. É muito louco se perceber de repente ao lado de artistas tão grandiosos, com quem tive a oportunidade de aprender. Observá-los em cena é uma aula por si só”, conta Amanda.

“Meu Amigo Pinguim” tem classificação etária de 12 anos e está em cartaz nas principais salas de cinema no Brasil e ao redor do mundo. A produção é de City Hall Arts, Schurmann Filmes e Content Studios, com distribuição nacional da Paris Filmes.

Carioca, mas tendo passado a maior parte de sua vida em São Paulo, Amanda Magalhães é um nome em plena ascensão na cena musical brasileira, e se destaca tanto pela habilidade como cantora quanto pela versatilidade e frescor de suas produções musicais e arranjos. Filha do renomado produtor e arranjador William Magalhães (Banda Black Rio) e neta de Oberdan Magalhães (fundador da Banda Black Rio em 1976) cresceu em um ambiente musical onde foi intensa a influência da música negra.

Trilha de novela

Com a maré de boas novidades, a multiartista comemora também a entrada de sua canção autoral “O Amor Te Dá” – faixa de ”Fragma”, seu álbum de estreia, lançado em 2020 pelo selo Boia Fria Produções – na trilha sonora da nova novela das 21h, da Rede Globo, “Mania de Você”. Escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Carlos Araújo, a narrativa tem como eixo central os personagens interpretados por Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes.

“Fui uma criança noveleira nos anos 90 e muitas trilhas sonoras marcaram minha infância. A garotinha lá de trás ficaria muito feliz se contassem pra ela que, no futuro, ela também teria uma música embalando tramas, contando histórias e entrando na casa das pessoas. Isso é muito legal! Agora, mais do que nunca, tenho um carinho especial por essa faixa”, diz Amanda.

“O Amor Te Dá” embala os protagonistas da novela e contextualiza a letra com o enredo, uma vez que aborda a contradição das relações amorosas, indo ao encontro das histórias que ocorrem com o quarteto em “Mania de Você”. Amanda é responsável por letra, arranjo e produção musical da canção, que celebra a música brasileira e latino-americana, trazendo também elementos do reggaeton e do afoxé. Na faixa, a artista versa sobre um coração que contempla sua trajetória amorosa. “A música fala sobre a natureza contraditória daquilo que aprendemos como amor. Na minha experiência amar é assim: ora te tira um pedaço, te arranca de si mesmo, ora te dá o mundo inteiro! No fim das contas, a gente sabe que valeu a pena, mas precisamos reaprender a amar todos os dias”, reflete a artista. Contagiante e dançante, a música vai de encontro também ao cenário paradisíaco em que a novela é filmada, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Recentemente, a artista assinou a produção musical de todos os episódios do programa “Quem Não Pode Se Sacode”, talk show do canal GNT comandado pela dupla Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. Nele, Amanda é a DJ responsável pela criação da música de abertura, vinhetas e remixes, além da sonoplastia do programa, fazendo a trilha sonora e efeitos ao vivo.

No último ano, com a grande repercussão que vem tendo nas redes sociais com remixes e versões musicais de memes da internet, explorando seu talento como produtora e DJ unido ao seu humor singular, Amanda vem atingindo um público cada vez maior com seus múltiplos talentos.

Carreira

Amanda iniciou sua carreira musical em 2018 com o single “Fazer Valer”, que contou com a participação especial de Rincon Sapiência, e desde então não parou: seus mais de 10 lançamentos somam 10 milhões de plays apenas no Spotify.

O álbum de estreia, intitulado “Fragma”, foi lançado em 2020 e conta com participações especiais de Seu Jorge e Liniker. Nele, a artista apresenta influências do R&B, do Pop, de ritmos nacionais e da música contemporânea em composições integralmente assinadas e produzidas por ela própria.

Em seu segundo álbum de estúdio. “Maré de Cheiro” (2023), Amanda passeia por gêneros musicais como ciranda, pagodão baiano, funk carioca, samba, cúmbia e música eletrônica. O disco combina tradição e modernidade ao misturar cantos, ritmos e texturas em uma experiência sonora original, e reuniu grandes nomes da MPB, como a cantora Assucena, a rapper Lurdez da Luz, a icônica Banda Black Rio e As Filhas de Baracho.

Amanda já se apresentou em casas de shows e eventos como Festival Nova Brasil FM, Virada Cultural de São Paulo (capital e interior), Showlivre, Festival MECA, SESC, WME, Blue Note, Galeria Olido, Teatro Sérgio Cardoso, MaMa (Paris/FR), Jornada do Patrimônio (SP), Festival Sonora, Rio 2C, Casa Natura Musical e no Los Angeles International Music Video Festival 2020. Neste último, foi eleita a melhor voz do ano, além de sua música “O Amor te Dá” ter levado o prêmio de melhor canção.