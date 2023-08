Amanda Knox está grávida do segundo filho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 21 AGO (ANSA) – A americana Amanda Knox, símbolo de um dos casos judiciais mais midiáticos da Itália nas últimas décadas, está grávida de seu segundo filho.

A gestação foi divulgada pela própria Knox em seu perfil no Instagram, com uma foto que a mostra sentada em um banco e com a barriga já grande.

Ela já é mãe da menina Eureka, de quase dois anos de idade, fruto de seu relacionamento com Christopher Robinson.

Knox chegou a ser presa e condenada pelo assassinato de sua colega de quarto, a britânica Meredith Kercher, crime ocorrido em 1º de novembro de 2007, em Perúgia, mas acabou absolvida pela Suprema Corte da Itália em 2015.

O italiano Raffaele Sollecito, namorado da americana na época do homicídio, também foi sentenciado e posteriormente absolvido pelo crime.

Até hoje, o único condenado em definitivo é o marfinense Rudy Guede, que pegou 16 anos de prisão e já cumpriu sua pena.

(ANSA).

