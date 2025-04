Amanda Kimberlly se veste de coelho da Páscoa para Helena, sua filha com Neymar

A modelo Amanda Kimberlly, mãe de Helena, de 9 meses, terceira filha de Neymar, se vestiu de coelha da Páscoa no sábado, 19, para celebrar o feriado e fazer a alegria da herdeira.

Ela se reuniu com as amigas e os filhos delas para a entrega de presentes aos bebês. “Depois que você vira mãe…”, escreveu Amanda na legenda da foto em que aparece com a fantasia.

Além de Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Mavie, de 1 ano, do atual relacionamento com Bruna Biancardi — ela e o craque esperam mais uma menina, que se chamará Mel.

Recentemente, o camisa 10 do Santos compartilhou em suas redes sociais um clique fofo de Mavie e Helena juntas. Na ocasião, as irmãs aparecem sentadas no chão da sala, brincando com ursinhos de pelúcia e bonecas.