Amanda Kimberlly registra boletim de ocorrência por ataques à filha de Neymar Jr.

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha que teve com Neymar Jr., revelou que registrou boletim de ocorrência contra os ataques que a garotinha, de apenas 6 meses de idade, tem sofrido nas redes sociais.

A modelo, de 31 anos, confirmou a decisão por meio de uma postagem no Instagram. Isso porque uma seguidora sugeriu que ela precisava tomar uma atitude a respeito do caso.

“Está na hora de a mãe da Helena ir atrás das autoridades, pois internet não é terra sem lei…”, comentou a internauta. Em resposta, Amanda afirmou: “Já fiz o boletim de ocorrência, quero ver essa pessoa responder isso como crime”.

+ Novos cliques de Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberly, encantam a web

A modelo costumar mostrar registros da menina na internet, e no começo de dezembro passou por um sufoco, após Helena ir parar no hospital.

“Ver um filho doente é uma sensação indescritível, de total impotência”, desabafou Amanda na ocasião.

Neymar, atualmente jogador do Al-Hilal, é pai de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, com Bruna Biancardi, com quem também espera mais um bebê.