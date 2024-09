Amanda Kimberlly mostra novas fotos da terceira filha de Neymar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 11:19 Para compartilhar:

A modelo Amanda Kimberlly usou as redes sociais nesta terça-feira, 17, para compartilhar novas fotos da filha, Helena. A pequena é a terceira herdeira de Neymar Jr.

Atualmente com dois meses de vida, Helena foi fotografada no carro pela mamãe coruja, que destacou suas bochechas no clique. Amanda também compartilhou o momento da medição da bebê, que está com 55 centímetros de altura. Ela nasceu em 3 de julho.

Veja:

Recentemente, Amanda Kimberlly desabafou sobre críticas por ter deixado de amamentar a filha. A modelo foi alvo de comentários após sua amiga Maisa publicar um registro alimentando a bebê com mamadeira.

Amanda contou que a amamentação durou cerca de um mês e que foi interrompida pelo cansaço mental. “Foram dias e noites exaustivos, indo além do meu limite. Infelizmente, a minha saúde mental atrapalhou muito esse processo”, expôs.

A bebê é fruto do breve affair da modelo com Neymar Jr., em uma época de intervalo do relacionamento do jogador com Bruna Biancardi. Ele também é pai de Davi Lucca, 12, e Mavie, de 11 meses.