Amanda Kimberlly mostra filha caçula de Neymar Jr. brincando em clique raro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2024 - 9:15 Para compartilhar:

Amanda Kimberlly compartilhou com seus seguidores do Instagram, na quarta-feira, 6, um clique da filha, Helena, fruto de um envolvimento com Neymar Jr. Na imagem, a mão da garotinha, de 4 meses, aparece tocando um piano de brinquedo.

O piano de brinquedo de Helena já havia aparecido nas redes sociais anteriormente, em uma publicação de Rafaella Santos, a irmã de Neymar Jr.

+ Bruna Biancardi abre o jogo e critica atitude de Amanda Kimberlly: ‘Expondo nossas vidas’

Ao contrário de Carol Dantas e Bruna Biancardi, mães dos outros filhos mais do jogador, que costumam mostrar a rotina com as crianças nas redes sociais, Amanda tem adotado uma postura mais discreta na internet.

Rafaella Santos, inclusive, é grande amiga de Amanda. Elas até saíram para se divertir recentemente junto de Jota Amâncio, conhecido como um dos parças do jogador, no Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo, há uma semana.