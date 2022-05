Amanda Hummer e compositor Poeta lamentam morte do filho recém-nascido

Após sete dias de vida, o filho da influenciadora Amanda Hummer e do compositor Vinicius Poeta morreu na última sexta-feira (6). Diagnosticado com um problema cardíaco, conhecido como transposição de grandes artérias, o bebê foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu.





A morte do recém-nascido foi confirmada por Vinicius em seu Instagram.

A morte foi anunciada por Vinicius. “Meu guerreiro, você agora é um anjinho e por mais doloroso que isso seja e por mais sem chão que a gente esteja agora você também é a coisa mais inspiradora e a força mais extraordinária que já experimentei”, escreveu o compositor.

Instagram will load in the frontend.

Amanda também usou as redes sociais e publicou um depoimento junto de uma foto dela segurando o pé do bebê.

“Hoje estou com meu coração despedaçado, a falta dele aqui causou um buraco no meu peito que nem posso mensurar, mas me conforto também em saber que ele não sofreu em momento algum, e que agora ele esta no conforto dos braços de Jesus. Eu sempre lembrarei dele dessa forma linda; das milhares de vezes que ele me trouxe felicidade me dando chutinhos na barriga, e nesses 7 dias de vida que esteve com a gente”, lamentou.