Amaggi lança plataforma de e-commerce para venda de produtos

São Paulo, 28/07 – A Amaggi lançou nesta sexta-feira sua plataforma de e-commerce, o Amaggi On. Em nota, disse que pela plataforma será possível acessar um portfólio completo de defensivos agrícolas, fertilizantes, sementes de soja e milho, “com condições comerciais exclusivas e pagamento facilitado”.

“A iniciativa da Amaggi vem ao encontro das transformações digitais ocorridas nos últimos anos, mas sem perder uma das principais características da empresa, que é o relacionamento presencial com o cliente”, disse a empresa.

No início as operações terão como foco Mato Grosso e Rondônia, mas a ideia é expandir para as regiões Sul e Sudeste do Brasil. Conforme a empresa, o AL5 Bank, braço financeiro da Amaggi, é o meio de pagamento dentro do Amaggi On.

“Nesse primeiro momento, os produtores poderão pagar as transações via PIX e boleto bancário, mas em breve estarão disponíveis via barter e financiamento.”

