Amaggi, Dreyfus, Cargill, ADM e TIP Bank se unem em empresa de logística

SÃO PAULO (Reuters) – As tradings Amaggi, Louis Dreyfus Company (LDC), Cargill, Archer Daniels Midland (ADM) se juntaram ao TIP Bank para criar uma empresa de logística e pagamentos de fretes rodoviários do agronegócio, avançando em um segmento importante para captar margens de negociação de grãos.

A nova empresa, cujo nome será comunicado posteriormente, buscará dar mais eficiência e transparência à logística do agronegócio, setor que movimenta anualmente cerca de 48 bilhões de reais no país, informaram as companhias na terça-feira. Os sócios serão donos em partes iguais na “logfintech”.

Com o acordo, que será submetido à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e seguirá para aprovação do Banco Central, as companhias do agronegócio ADM e Cargill se juntam à Cargueiro, criada em 2019 por Amaggi e Dreyfus, que já conta com cerca de 100 mil caminhoneiros e transportadoras cadastradas.

O Tip Bank, por sua vez, é uma plataforma que teve origem em Mato Grosso em 2007, com o propósito de ser um instrumento de meio de pagamentos para o modal rodoviário do campo. Seus usuários têm benefícios como cartão-frete, que oferece descontos no abastecimento de combustível em uma rede de mais de mil postos credenciados.

Graças principalmente ao agronegócio, o Brasil é o terceiro maior mercado de transporte rodoviário global, atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

A utilização disseminada de smartphones no setor, somada ao acesso cada vez amplo à internet e às mudanças regulatórias, vem acelerando a digitalização do agronegócio.

“A revolução digital exige constante atualização e dedicação exclusiva. Queremos ser o parceiro que possibilite que o caminhoneiro, o transportador e o embarcador sejam incluídos nessas transformações sem perder o foco em suas atividades”, destacou Luis Barbieri, executivo que está conduzindo a operação, em comunicado.

A nova empresa deverá disputar mercado com a Bunge, que anunciou em maio uma parceria com a provedora de soluções de logística e tecnologia Target para criar a empresa Vector, com foco na digitalização do processo de contratação de frete rodoviário e outros serviços.

A empreitada veio após pouco mais de um ano de funcionamento do aplicativo Vector, desenvolvido pelas companhias para a contratação de fretes da Bunge.

(Por Nayara Figueiredo e Roberto Samora)

