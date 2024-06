Amado Batista é obrigado a pagar pensão de R$ 10 mil à ex-namorada; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2024 - 12:11 Para compartilhar:

O cantor Amado Batista, de 73 anos, será obrigado a pagar R$ 10 mil pensão a sua ex-namorada, Layza Bittencourt, de 23. A decisão foi tomada e protocolada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins. A informação é do Splash, do UOL.

Na Justiça, Layza alegou que precisou abandonar sua carreira durante o relacionamento com o artista. O casal viveu um romance entre 2019 e 2023. Durante o período, eles chegaram a morar juntos. O término ocorreu no fim de 2023.

Layza processou o ex-namorado, segundo consta, para ter união reconhecida e viabilizar a dissolução de união estável, com “taxação de pensão provisória para alimentos e mantimentos compensatórios”.

No processo, a moça afirma que deixou seu trabalho fixo por causa da vida de luxo que Amado Batista lhe proporcionava. De acordo com a ação, o cantor dava uma mesada de R$ 10 mil para que ela pudesse gastar como quisesse, o que a fez abdicar da própria carreira para se dedicar a empresa do artista.

Bittencourt ainda argumenta que Amado teria fortuna estimada em R$ 800 milhões, enquanto ela, teoricamente, não tem fonte de renda para se alimentar. Com base nisso, a Justiça do Tocantins decidiu, em 21 de junho de 2024, o pagamento de pensão, firmando que Layza “necessita dos alimentos ora pleiteados”, sobretudo para “atender às despesas básicas” dela.

A defesa de Amado Batista recorreu da decisão, afirmando que os dois moraram juntos a partir de 2022 e que a tal mesada apenas foi paga deste ano em diante. Os advogados do famoso ainda afirmaram que disponibilizaram um apartamento para a namorada e uma ajuda financeira para ela retomar a vida.

A Justiça do Tocantins manteve a pensão de R$ 10 mil estipulada em 1º instância, mas reduziu o prazo que o cantor deverá pagar o valor. Segundo o processo, o valor apenas deve ser pago enquanto Layza não concluir o curso de medicina veterinária, em um prazo de um e até três anos, visto que ela iniciou o curso enquanto namorava o cantor. Amado ainda pode recorrer da decisão.