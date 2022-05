AM: Servidora federal é encontrada morta em apartamento de luxo

A servidora pública federal Silvanilde Ferreira Veiga, de 58 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Manaus (AM), no domingo (22). De acordo com a Polícia Militar, a filha da vítima foi quem encontrou o corpo, que tinha marcas de estrangulamento e perfurações no abdômen. As informações são do G1.

Conforme a filha de Silvanilde, ela tentou entrar em contato com a mãe duas vezes, mas sem sucesso. Na sequência, ela falou com o porteiro do prédio da mãe. Segundo o funcionário, ninguém atendeu o interfone, mas os carros estavam todos nas respectivas vagas.





Preocupada, a filha foi com o namorado até o apartamento e encontrou o corpo no chão da sala, de bruços sobre uma poça de sangue.

Ainda segundo a polícia, o local não tinha sinais de arrombamento e o celular da vítima foi levado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Em nota ao G1, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), onde Silvanilde era diretora da 15ª Vara do Trabalho, lamentou o fato e prestou solidariedade aos familiares e amigos.