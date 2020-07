AM: pastor é preso por suspeita de estupros durante estudos bíblicos

A polícia prendeu um pastor, de 43 anos, suspeito de estupros em duas meninas, de 9 e 13 anos, em Manaus, no Amazonas. A polícia civil alega que o religioso já praticou cometeu estupro ou importunação sexual em pelo menos oito menores de idade, conforme apuração do G1.

As vítimas foram identificadas e , todas elas, costumam frequentar a igreja do pastor na Zona Norte da capital amazonense. Segundo a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o pastor já havia sido condenado por estupro de vulnerável antes.

As suspeitas de novos estupros começaram em maio após uma criança, de 9 anos, contar ao pai há alguns meses que, em 2019, tinha sido estuprada pelo pastor na própria casa.

Segundo relato da criança, o pastor se beneficiou da saída da mãe da vítima para entrar na residência e cometer o crime.

“O boletim de ocorrência relata atos libidinosos cometidos pelo pastor da igreja. Ela estava sozinha em casa e deixou o homem entrar. Foi nesse momento que ele cometeu o estupro. Esse fato aconteceu em 2019, mas a criança só relatou ao pai em maio deste ano”, explicou a delegada Joyce Coelho, da Depca.

Outra adolescente, de 13 anos, também denunciou o abuso por parte do pastor durante estudos bíblicos na residência do religioso.

“Ela era próxima das filhas do pastor. E, por isso, frequentava a casa dele com frequência para realizar estudos bíblicos junto com as filhas dele. Porém, quando ele encontrava uma oportunidade de ficar sozinho com a vítima, passava as mãos nas partes e no corpo da adolescente. Ela achou estranho e relatou aos pais”, contou.

No início deste mês, o homem gravou um vídeo e comunicou seu afastamento da igreja, além de pedir perdão “por erros cometidos no passado”.

Com isso, a polícia viu o ato como uma tentativa de fuga e expediu o mandado de prisão. O pastor foi detido na sua casa, além de ter sido indiciado por estupro.

