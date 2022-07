AM: Mulher é presa suspeita mandar matar namorada do filho

Na segunda-feira (18), uma mulher, de 37 anos, foi presa por ser suspeita de ter mandado assassinar a facadas a namorada do filho, a venezuelana Yeimy Rodrigues, 27. Ela pagou R$ 300 para que Andreas Muñoz, 31, cometesse o crime. O caso ocorreu no dia 5 de julho no bairro Mauazinho, em Manaus (AM). As informações são do G1.

A delegada Deborah Barreiros informou que a mulher também é venezuelana e teria mandado matar Yeimy por não aceitar o relacionamento dela com o seu filho.

“O fato é que essa senhora não aceitava [relacionamento], achava que o rapaz era bastante jovem. Então, elas viviam brigando, não podiam se encontrar que sempre discutiam”, relatou a delegada.

Yeimy foi encontrada morta dentro da sua casa. O imóvel havia sido revirado. Além disso, golpes de faca no corpo dela indicavam que ela lutou contra o assassino.

Uma câmera de segurança próxima da residência de Yeimy ajudou a Polícia Civil a identificar o suposto autor do crime.

Mesmo assim, havia suspeita de que a sogra de Yeimy poderia ter envolvimento no assassinato.

Depois, Andreas Muñoz foi localizado em Boa Vista e detido. Em depoimento, ele confessou que a mulher pagou R$ 300 para que ele matasse a nora. Com o dinheiro, ele conseguiu fugir.

Após ser detida por agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a mulher relatou uma história diferente. Afirmou que, apesar de não aceitar o namoro do filho com Yeimy, ambas viviam em harmonia.

Contudo, essa informação foi desmentida pelo filho durante o depoimento dele.