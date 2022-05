AM: Mulher é presa acusada de matar babá da filha por ciúmes do marido

A Polícia Civil prendeu uma mulher na quinta-feira (26), acusada de matar a babá da filha, de 20 anos, em Manaus (AM). De acordo com os agentes do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a patroa confessou o crime e disse que agiu por ciúmes. As informações são do G1.

Conforme testemunhas, a patroa teria descoberto um suposto caso extraconjugal do marido com a vítima. Por conta disso, ela discutiu com a jovem e a esfaqueou. A babá não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na casa da patroa.





A mulher foi presa em flagrante e levada para o 14º DIP. Ela deverá responder por homicídio.