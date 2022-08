AM: Mãe esfaqueia filhos de 6 e 12 anos e tenta suicídio

Da Redação 24/08/2022 - 15:26 Compartilhe

Uma mulher, de 32 anos, esfaqueou os filhos, uma menina de 6 anos e um menino de 12 anos, na terça-feira ( 23), em Manaus (AM). De acordo com a polícia, o menino estava comemorando o aniversário quando a mãe teve um surto dentro de casa e atacou as crianças com uma faca de pão. As informações são do portal local D24am.

O menino ficou com um arranhão no braço e a menina teve um corte profundo no pulso. Ainda segundo a polícia, após desferir golpes contra os filhos, a mulher tentou tirar a própria vida. Ela também ficou com um corte profundo no pulso.

Ao chegarem no local da ocorrência, os agentes ouviram a mulher afirmar que só abriria a porta da casa se fosse a Polícia Federal. Segundo a mulher, ela “estava precisando de ajuda de federais visto que a família estava sendo perseguida”.

Após conseguirem entrar na casa, as crianças foram atendidas e levadas ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho. Em seguida, a mãe e as crianças foram encaminhadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para serem ouvidas.