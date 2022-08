AM: Homem é morto pelo próprio filho após negar pedido de viagem

Da Redação 05/08/2022 - 17:43 Compartilhe

Na quarta-feira (3), um adolescente, de 14 anos, foi preso por ser suspeito de ter matado o próprio pai, 46, a facadas. A delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais, informou que o crime teria sido motivado após a negativa dos pais ao pedido do garoto de viajar para a cidade de Parintins. O caso ocorreu em Manaus (AM). As informações são do portal Amazonas Atual.

O jovem relatou à polícia que ficou revoltado com a resposta negativa dos pais e jogou o seu celular no chão. Na sequência, o seu pai o repreendeu e houve agressão física.

Depois, o adolescente esfaqueou o pai. A polícia foi acionada. A vítima chegou a ser levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Por causa disso, o garoto foi detido.