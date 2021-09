AM: Dono de bar é assassinado durante live de pagode

O comerciante Raniery da Silva Pinheiro, de 40 anos, dono do Boteco Jardim RestoBar, foi morto a tiros durante uma live de samba e pagode no bar dele, no domingo (12), em Manaus (AM). Além dele, a esposa também foi baleada. As informações são do Uol e do G1.

De acordo com a polícia, dois homens chegaram ao evento disparando contra o homem, que morreu no local. O caso está sendo investigado pelo delegado Antônio Carlos.

Conforme a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Raniery era foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas. Ele também já havia sido preso em 2016 após a polícia ter apreendido um fuzil de guerra com o suspeito em um flutuante.

Nas redes sociais, o Boteco Jardim RestoBar publicou uma nota de pesar. “O proprietário do espaço sofreu um fatídico atentado que o levou, infelizmente, à morte. Com profundo pesar, informamos aos nossos clientes e amigos que, infelizmente, em decorrência dessa tragédia, o local ficará fechado temporariamente”.

