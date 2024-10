AM: cratera se abre no Porto da Terra Preta após deslizamento

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 15:10 Para compartilhar:

O Grupo de Apoio a Desastres (Gade), pertencente à Defesa Civil Nacional, foi designado para auxiliar a população local nesta segunda-feira, 7, após um deslizamento atingir a orla de Manacapuru e parte do Porto da Terra Preta, na Região Metropolitana de Manaus.

Equipes de resgate e o Corpo de Bombeiros se fizeram presentes na área para prestar ajuda aos moradores, e iniciarem um plano de mapeamento, com reforço de mergulhadores e especialistas em estruturas colapsadas. Além disso, a Marinha enviou um helicóptero esquilo, navios de assistência hospitalar, uma lancha e equipes de saúde para ajudar nas buscas de possíveis vítimas.

“Essa equipe estava em campo e foi mobilizada para o local do deslizamento. São profissionais das defesas civis do Rio Grande do Norte e do Distrito Federal que vão poder dar esse apoio inicial”, disse Angélica Rupniewsk, coordenadora de Operações do Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres).

Além de designar auxílio a situação, o Governo Federal autorizou o repasse de R$ 28,5 milhões para ações de resposta a desastres executadas pela Defesa Civil, nas cidades de Rondônia, Amazonas e Pará. Até o momento uma criança estava desaparecida e sete pessoas, feridas.