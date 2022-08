AM: Adolescente é apreendido acusado de matar o pai a facadas

Da Redação 04/08/2022 - 15:47 Compartilhe

A Polícia Civil apreendeu um adolescente de 14 anos suspeito de matar o pai, de 46 anos, a facadas na quarta-feira (3), em Manaus (AM). Conforme a mãe do menino, o pai dele teria repreendido o filho por ter quebrado o celular. O adolescente se irritou, pegou uma faca e passou a discutir com o pai. As informações são do G1.

A mãe do adolescente teria interferido na discussão, em um primeiro momento, impedido o menino de esfaquear o pai e pedindo para ele sair de casa. No entanto, pouco tempo depois, o adolescente retornou e conseguiu atingir o pai com golpes de faca.

A esposa levou o homem ferido de moto para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O adolescente foi apreendido em flagrante pelo ato infracional análogo a crime de homicídio e encaminhado para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).