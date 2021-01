AM: 63 pessoas são presas por assistir jogo em bares durante toque de recolher em Manaus

Uma operação das polícias Civil e Militar resultou na prisão de 63 pessoas que estavam em cinco bares clandestinos em Manaus na quinta-feira (21). De acordo com as autoridades, a ação foi em cumprimento de um decreto do governo do estado que proíbe a circulação de pessoas das 19h às 6h até o dia 31 de janeiro, por causa da pandemia da Covid-19.

Os agentes foram até os locais após receberem denúncias de que em dia de jogos do campeonato brasileiro, os bares da zona leste da capital funcionavam com as portas fechadas para não chamar a atenção.

Conforme o delegado Torquato Mozer, do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mesmo após o início do horário do toque de recolher, os proprietários vendiam bebidas alcoólicas e permitiam a aglomeração de pessoas no local.

Segundo a polícia, clientes e donos dos estabelecimentos foram detidos. Todos foram levados ao prédio da Delegacia-Geral por descumprimento de medida sanitária preventiva e crime de desobediência. O crime é passível de multa estipulada por um juiz.

Veja também