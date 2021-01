AM: 33 cilindros de oxigênio escondidos são apreendidos pela polícia em Manaus

Um operação conjunta das polícias Civil e Militar realizou uma apreensão de 33 cilindros na última quinta-feira (14) em Manaus, no Amazonas. Os suprimentos estavam escondidos em um caminhão no bairro Alvorada na região Centro-Oeste da capital.

A apreensão ocorre no momento em que o estado passa por uma grave crise de estoque de oxigênio e da falta de leitos para infectados pela Covid-19.

De acordo com a SSP-AM (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas), os cilindros estavam sendo retirados para veículos particulares. O motorista do caminhão, de 38 anos, foi detido por reter produtos para o fim de especulação, segundo informou a SSP-AM (Secretaria de Segurança Pública do Amazonas).

Ainda segundo a SSP-AM, 26 dos 33 cilindros estavam abastecidos com oxigênio. O motorista disse que possui uma empresa na qual comercializa cilindros de oxigênio e estava realizando a venda naqueles moldes pois “ficou com medo que a população invadisse o estabelecimento em busca do material e decidiu tirá-lo do local”.

“Os cilindros apreendidos foram encaminhados e distribuídos com urgência para hospitais da capital”, informou a Polícia Civil do Amazonas em publicação.

