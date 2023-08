Alvoar Lácteos inaugura unidade de leite condensado no CE com investimento de R$ 25 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 16:54 Compartilhe

São Paulo, 25 – A Alvoar Lácteos, dona das marcas Betânia, Camponesa e Caramelos Embaré, inaugura nesta sexta-feira, 25, em Morada Nova (CE) uma unidade de produção de leite condensado, dentro do seu complexo fabril no município do sertão cearense. Cerca de R$ 25 milhões foram investidos na planta, que tem capacidade de processar 180 mil litros de leite por dia e produzirá o leite condensado das marcas Betânia e Camponesa.

Com a ampliação, o complexo industrial de Morada Nova passa a processar, diariamente, 1,6 milhão de litros de leite por dia.

A fábrica já produzia toda a linha de lácteos da marca Betânia e começou a produzir, em junho, a linha de leites UHT, leite em pó e creme de leite da marca Camponesa. Agora, passa a produzir também os leites condensados integral e semidesnatado da Camponesa, além do leite condensado semidesnatado Betânia.

“Com a nova unidade de produção exclusiva de leite condensado e o aumento na capacidade de processamento de leite em Morada Nova, a Alvoar Lácteos possibilita o desenvolvimento da cadeia de produtores de leite, promovendo investimento em tecnologias para aumento de produtividade no campo e o incentivo para a entrada de novos produtores”, diz no comunicado o CEO da Alvoar, Bruno Girão. “O Nordeste corresponde a 75% dos clientes da Alvoar. A cada 50 litros de leite captado pela empresa, um emprego é gerado na região. Pretendemos continuar investindo e contribuindo ativamente para o desenvolvimento do Nordeste”, continua Girão.

De acordo com levantamento Nielsen Retail Index mencionado pela empresa, a cesta de lácteos do Nordeste movimentou R$ 12,4 bilhões em 2022, com as marcas da Alvoar Lácteos constando entre as mais vendidas nas categorias leite UHT, iogurtes, leite em pó, creme de leite e leite condensado. “Com a nova unidade, a Alvoar pretende consolidar o posicionamento das marcas no mercado nordestino”, afirma a empresa na nota.

No Nordeste, a Alvoar Lácteos tem uma cadeia de fornecedores 100% local, segundo a companhia, o que inclui mais de 3,5 mil produtores de leite.

No Brasil, o grupo atua com um portfólio de 220 produtos em mais de 100 mil pontos de venda, além de vender para mais de 40 países.

No total, a empresa trabalha com 6,5 mil famílias de produtores e 12 cooperativas, abastecendo nove fábricas e 19 centros de distribuição.

