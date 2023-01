Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 16/01/2023 - 5:00 Compartilhe





O Palmeiras está no mercado para contratar um substituto para Danilo, negociado com o Nottingham Forest-ING. O principal alvo da comissão técnica e da diretoria é Matheus Henrique, ex-Grêmio e atualmente no Sassuolo-ITA. A proposta deve aparecer na mesa dos italianos em breve, mas enquanto isso vale analisar como o meio-campista tem atuado na Europa nos últimos anos.

Matheus chegou ao clube da Itália em meados de 2021, ou seja, está em sua segunda temporada por lá. Campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio, o volante chegou no Velho Continente como uma das maiores promessas da posição no futebol do Brasil, quando atuava pelo Tricolor gaúcho. No entanto, o jovem acabou não explodindo da forma como se esperava.





Dos 59 jogos do Sassuolo nesse período, Matheus Henrique participou de 37, sendo apenas 16 deles como titular. O brasileiro esteve no 11 inicial do time em 27% dessas partidas do clube italiano. Em contrapartida, somando os duelo em que saiu do banco, sua participação foi de 62,7%.

É interessante notar também quais foram as posições em que Matheus atuou nessas últimas temporadas na Itália. Apesar de Danilo ser o primeiro volante palmeirense na engrenagem de Abel, não é bem nessa função que o ex-gremista tem sido escalado no Sassuolo. Em quase 60% dos 37 jogos do atleta, ele atuou como uma meia central, acompanhado de um primeiro volante por trás.

Como volante de fato, Matheus atuou em 27% das partidas dessa última temporada e meia. Mas ele não parou por aí. O brasileiro também fez outra função nesse tempo na Itália: meia ofensivo. Isso aconteceu em cinco oportunidades, pouco menos de 15% dos jogos em que esteve em campo. Tal constatação mostra a versatilidade do jogador de 25 anos, que se destaca pela precisão no passe. Na Serie A italiana, ele acertou quase 90% dos passes que tentou desde que chegou ao Sassuolo.

Matheus Henrique tem jogado como meia central (Foto: Divulgação/Sassuolo)





Ainda assim, ele acabou decepcionando no aspecto “passe para gol”, pois que deu apenas uma assistência durante esse período em que defende o clube. Foi na vitória por 3 a 1 sobre o Milan, fora de casa, em novembro de 2021, quando tocou para Domenico Berardi fechar o placar.

Matheus Henrique vê bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil e defender o Palmeiras, clube com o qual é identificado. Esse desejo pode ajudar nas tratativas entre o Verdão e o clube italiano. A proposta que chegará para os dirigentes europeus é de 6 milhões de euros (R$ 33,14 milhões) por 60% dos direitos do jogador. Caso a oferta seja negada, o Alviverde deve ter outra forma de compra.

Ainda que tenha interesse em logo suprir a ausência de Danilo, o Palmeiras não irá fazer loucuras ou ultrapassar seus limites para isso, uma vez que a comissão técnica de Abel Ferreira também quer um reforço para o ataque, que seria um ponta canhoto para atuar pelo lado esquerdo. O Verdão é o único dos grandes de São Paulo a não ter se reforçado para a temporada 2023. Em contrapartida, perdeu dois titulares Danilo e Gustavo Scarpa) e dois reservas (Wesley e Jorge).

