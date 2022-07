Alvo do Flamengo, Wendel renova contrato com Zenit e diz: ‘Só queria jogar aqui’

Alvo do Flamengo na atual janela de transferências, o volante Wendel renovou seu vínculo com o Zenit, da Rússia, até 2027. Segundo o jogador, ele não pensou em deixar o time de São Petersburgo e trocar de equipe. As informações são do GE.







“O meu agente estava trabalhando para garantir a renovação do meu contrato e, todo tempo, eu só pensava no Zenit e só queria jogar aqui”, declarou Wendel, em entrevista ao site oficial do clube.

O Rubro-Negro chegou a fazer uma proposta pelo atleta, que apresentou uma contraproposta ao clube. O negócio, contudo, não andou e Wendel assinou a renovação com os russos.

“Esta é uma cidade linda e eu amo muito estar aqui, minha família e namorada também são muito felizes aqui. Eu gostaria de jogar aqui o máximo de tempo possível e vestir a camisa do Zenit até o final da minha carreira”, completou Wendel.