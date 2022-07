Alvo do Flamengo, Wendel renova contrato com o Zenit e diz que não pensou em deixar o clube Brasileiro de 24 anos tinha vínculo até 2025, mas agora acordo irá até junho de 2027. Jogador, que estava na mira do Rubro-Negro, afirmou que desejo sempre foi permanecer







Alvo do Flamengo para a sequência da temporada, o meio-campista Wendel renovou seu contrato com o Zenit, da Rússia. Nesta quinta-feira, o clube de São Petersburgo anunciou o novo acordo com o brasileiro, que terá duração de cinco anos.

Contratado pelo clube do Leste Europeu em 2020, após deixar o Sporting, Wendel tinha vínculo até 2025, mas aceitou estender o contrato por mais dois anos. A ação não impede que ele seja emprestado ao Flamengo, mas a tendência é permanecer na Rússia.

✍️ ¡Wendel se queda en San Petersburgo! @_08wendel ha firmado un nuevo contrato con el Zenit hasta el año 2027 pic.twitter.com/XczBGRoar4 — FC Zenit Español✨ (@es_fczenit) July 21, 2022

Após a renovação, Wendel comemorou o acerto e declarou que pode até mesmo encerrar a carreira no clube. O jogador brasileiro revelou ainda que em nenhum momento trabalhou com a hipótese de deixar o Zenit, nem mesmo acionando uma cláusula da Fifa em virtude da guerra entre Rússia e Ucrânia.

– Estou feliz por estender o meu acordo com o Zenit, clube onde, se Deus quiser, gostaria de passar toda a minha carreira. Aqui me sinto em casa, tenho grandes amigos e estou muito feliz por defender as cores dos petersburguenses – disse o volante, que completou:

– Meu agente trabalhou apenas para garantir que meu contrato fosse renovado, e o tempo todo eu pensava apenas no Zenit. Eu só queria jogar.

Wendel é um dos principais nomes do Zenit atualmente (Foto: Vyacheslav Evdokimov / Zenit)

Ao todo, Wendel entrou em campo 57 vezes com a camisa do Zenit, tendo marcado oito gols e dado oito assistências a seus companheiros. Neste início da temporada 2022/23, o camisa 8 fez duas partidas, com dois gols marcados. Ele tem quatro títulos na equipe de São Petersburgo, sendo dois Campeonatos Russos e duas Supercopas da Rússia.

