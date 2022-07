Alvo do Flamengo, Oscar tem um dos maiores salários do mundo, mas apenas seis jogos em 2022 Com passagem pela Seleção Brasileira, meio-campista está perto de completar seis anos na China, mas vem de período com baixo aproveitamento em campo







Na mira do Flamengo, Oscar precisa de uma liberação do Shanghai Port para vestir a camisa do clube carioca. Porém, o ‘sim’ do clube chinês depende de algumas variáveis, inclusive financeiras. Autor do gol de honra na derrota da Seleção Brasileira por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, o meio-campista tem contrato com a equipe chinesa até 2024, além de um dos maiores salários do mundo.

Com a possibilidade de uma volta do jogador ao Brasil, o LANCE! traz um panorama do momento vivido por Oscar na China.

POUCOS JOGOS NO ANO

​Em 2022, Oscar realizou apenas seis partidas com a camisa do Shanghai Port. Liberado para vir ao Brasil por questões pessoais, o atleta começou a jogar pelo Campeonato Chinês apenas na 8ª rodada da atual temporada.

Em sua estreia diante do Hebei FC, o brasileiro iniciou a partida no banco de reservas, entrou na segunda etapa e contribuiu com uma assistência na vitória de sua equipe por 2 a 1. No segundo jogo, contra o Guangzhou, Oscar marcou o gol da vitória do Shanghai Port.

Embora não tenha tido participação decisiva contra o Wuhan Three Towns, líder da Super League, o meia segue tendo papel importante no clube chinês. Desde 2017 vestindo a camisa do Shanghai Port – antes Shanghai SIPG – o jogador é um dos maiores nomes da história do clube.

NOME HISTÓRICO E ALTAS CIFRAS

Oscar possui uma história grande pelo que faz em campo no futebol chinês. Próximo de completar seis anos no clube, o brasileiro é o 10º jogador com mais partidas disputadas (173) pelo Shanghai Port.

O atleta também é o 4º maior artilheiro do clube com 51 gols marcados, sendo apenas três a menos que o atacante Elkeson. Mas, no quesito assistência, o camisa oito é o líder do ranking com 94 passes decisivos para que os companheiros balançassem as redes dos adversários.

Além dos números impressionantes dentro de campo, Oscar também impressiona pelo seu salário. Contratado na época em que a China pagava valores grandes e conseguia competir com a Europa, o meia chegou recebendo 24 milhões de euros (R$ 128,6 milhões) por ano, o que o colocou entre os maiores salários do mundo na época.

PRESO AO CONTRATO

​Segundo Marcos Braz, em declaração após o jogo entre Flamengo e Athletico no Maracanã, o Rubro-Negro está pendente de uma liberação do Shanghai Port para avançar na contratação do ex-Seleção Brasileira. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

Com mais dois anos de contrato e um elevado salário, ainda não está claro como será feita a engenharia financeira em caso de acerto. Ainda assim, o atleta seria um grande reforço para o futebol brasileiro.

Com boa passagem pelo Chelsea, o meia tem um histórico recente interessante na China. Em 51 jogos disputados desde 2020, o camisa oito marcou 12 gols e contribuiu com 28 assistências.

