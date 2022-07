Alvo do Botafogo, Martín Ojeda se destaca em vitória do Godoy Cruz sobre o River Plate Atacante, que já aceitou jogar no Botafogo, fez gol e deu assistência em vitória do Godoy no Monumental de Nuñez; já são 16 participações diretas na temporada 2022

Nome que o Botafogo negocia para reforçar o clube na próxima janela, Martín Ojeda foi um dos principais jogadores da rodada no Campeonato Argentino. O atacante fez um gol e deu uma assistência na vitória do Godoy Cruz sobre o River Plate na noite deste domingo, no Monumental de Nuñez.

O Tomba venceu o River por 2 a 0 e se afastou da parte inferior da classificação. Ojeda foi um dos nomes da vitória – ao lado do goleiro Diego Rodríguez.

O camisa 11 abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Após receber em profundidade, conduziu até a entrada da área e finalizou colocado. Dois minutos depois, ele apareceu na ponta esquerda e tocou na medida para Abrego, sozinho, ter apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Além disso, o jogador de 23 anos contribuiu com 11 passes certos (55%), um passe decisivo, dois lançamentos certos, três finalizações, dois dribles, oito duelos no chão ganhos (de 12), duas faltas sofridas, dois cortes, duas interceptações e quatro desarmes. Os dados são do “SofaScore”.

Martín Ojeda, como o L! publicou, já aceitou a proposta salarial do Botafogo. O Glorioso, agora, tenta se entender com o Godoy Cruz pela transferência do jogador. Há otimismo.

