Alvo do Bahia, goleiro Everson estende contrato com o Atlético-MG até 2027

Alvo do Bahia nas últimas semanas, o goleiro Everson acertou sua renovação com o Atlético-MG. O jogador, destaque da equipe mineira ao longo da temporada, estendeu seu vínculo até dezembro de 2027, com direito a uma valorização salarial. Everson ainda tinha contrato até o fim de 2025.

No entanto, poderia acertar um pré-contrato com outro clube a partir do meio de 2025. Neste contexto, o Bahia ofereceu uma proposta considerada interessante pelo estafe do goleiro e ainda a possibilidade de disputar a Copa Libertadores do próximo ano – o Atlético estará na Copa Sul-Americana.

“O Everson é um goleiro extremamente capaz e vitorioso. Por tudo que conquistou, pelos números dele, pela qualidade acima da média, ele é um dos pilares do nosso elenco e estamos muito felizes por essa renovação”, afirmou o diretor de futebol Victor Bagy, ex-goleiro do próprio Atlético.

Everson chegou ao clube mineiro em 2020, justamente para substituir Victor, que anunciou sua aposentadoria no início de 2021. Pelo Atlético, participou das conquistas de quatro troféus do Campeonato Mineiro, de um do Brasileirão e um da Copa do Brasil, ambos em 2021, e um da Supercopa do Brasil, em 2022.

Neste ano, ele foi um dos principais jogadores da equipe, que alcançou as finais da Libertadores e da Copa do Brasil, sem sucesso nas partidas decisivas.

No total, Everson soma 277 jogos pelo time, marca que o coloca como o quarto goleiro que mais vezes defendeu o Atlético, atrás apenas de João Leite (684), Kafunga (cerca de 500 jogos) e o próprio Victor (424).