Alvo de Vasco e Atlético-MG, zagueiro lidera estatística defensiva no Campeonato Suíço Lucas Alves, do Luzern, vem despertando o interesse de alguns clubes brasileiros

Pouco conhecido no futebol brasileiro, Lucas Alves vem despertando o interesse de alguns clubes antes do início do Campeonato Brasileiro 2020. O zagueiro de 28 anos atualmente defende o Luzern, da Suíça, onde é capitão da equipe, e recebeu sondagens de Vasco e Atlético Mineiro nos últimos dias. O seu destino deve ser selado na próximas semanas.

Criado nas divisões de base do Corinthians, o defensor estreou como profissional em 2012, aos 19 anos, atuando emprestado ao Olaria no Carioca. Curiosamente, uma de suas primeiras aparições foi contra o Vasco, na derrota da sua equipe por 2 a 0. O jogo ficou marcado pelo primeiro gol de Tenório com a camisa cruz-maltina, mas também pela séria lesão sofrida pelo equatoriano – rompeu os ligamentos do tendão de aquiles – que o tirou dos gramados por seis meses. Lucão, como era conhecido, entrou aos 30 minutos do 1º tempo com o placar já consolidado.

O jogador passou ainda por Ipatinga, Atlético Goianiense, Bangu e Athletico Paranaense, antes de VfR Aalen, da Alemanha, em 2014. Na temporada seguinte foi para a Suíça, defender o Biel-Bienne, onde iniciou sua trajetória no país. No ano seguinte atuou pelo Le Mont, e desde 2016 está no Luzern, seu atual clube.

Com 1,93m, Lucas se destaca principalmente pela força física. Na Liga Suíça 19/20, que conta com outros brasileiros como Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, e Eric Ramires, ex-Bahia, ambos do Basel, o zagueiro é o líder de cortes defensivos. De acordo com dados do site Sofascore, especializado em estatísticas, o defensor tem uma média de 5,8 por jogo, a mais alta da competição. Além disso, é o 7º que mais bloqueou chutes, com 21.

Em contrapartida, com a bola nos pés, os números são discretos. Lucas tem um aproveitamento inferior a um lançamentos certo por partida (0,8) e apenas 80,7 de precisão nos passes. Veja mais estatísticas de Lucas Alves:

LUCAS ALVES NO CAMPEONATO SUÍÇO

– Dados do Sofascore

32 jogos

​32 jogos como titular

2 gols marcados

0 passes pra gol

2 passes decisivos

1 grande chance criadas

​1097 passes certos (80,7%)

​0,8 lançamentos certos por jogo (35% de acerto)

5,8 cortes por jogo (184 no total)

1,1 interceptações por jogo (36 no total)

​21 chutes bloqueados

25 desarmes

0 erros que resultaram em gol

