Alvo de memes, atleticana releva brincadeiras e se declara ao Atlético-MG: ‘Sentimento imenso pelo clube’

A eliminação do Atlético-MG para o Palmeiras, na semifinal da Copa Libertadores, já seria motivo para criação de memes dos torcedores rivais do Galo. No entanto, uma imagem durante a transmissão da partida chamou atenção.

Rebeca Nery foi flagrada chorando pela transmissão enquanto a partida se encaminhava para seu final. O empate por 1 a 1 garantiu o verdão na final da Libertadores pelo segundo ano consecutivo. Logo depois do fim da partida, o print com a imagem da jovem, de 21 anos, viralizou nas redes sociais.

“Pelo o que eu vi, aquela imagem que viralizou foi feita aos 85 minutos de jogo. Eu estava chorando desde o início. Estava muito ansiosa. Meu namorado achou que eu ia dar algum piripaque no jogo. Eu soube que tinha virado meme no final da partida, faltando uns 2 minutos. Começou a chegar muita mensagem para o meu namorado e para os meus pais. Familiares e amigos falando que eu tinha aparecido na TV. Achei que tinha que sumir do mapa, desativar instagram. Tem gremista, vascaíno, flamenguista e palmeirenses me seguindo”, conta a estudante de direito ao UOL Esporte.

“Tem muita zoação, mas estou lendo muita mensagem boa do Atlético. Teve muita falta de respeito. O bom é que o próprio torcedor do Galo está respondendo para mim, pois não tenho tido tempo para acompanhar tudo o que me mandam”, acrescenta. De acordo com ela, a intenção é usar esta “fama nas redes” para produzir conteúdo mostrando a reação da família em dias de jogos do Galo e contar para o mundo a essência deste sentimento imenso pelo clube.

Amor pelo Atlético-MG veio da avó

Dona Ângela é a responsável por passar o amor pelo Galo para a neta Rebeca. Ao UOL, a estudante contou que perdeu sua avó há oito anos, um mês antes do clube mineiro conquistar a Copa Libertadores em 2013.

“Minha avó fez a família inteira ser atleticana. Para se ter ideia, meu avô, cruzeirense, falava que era vascaíno só para não contrariá-la. Tem muita gente achando que virei atleticana da noite para o dia, mas esta paixão vem de décadas. Minha avó queria ser cremada e ter as cinzas espalhadas na porta do Mineirão. Segundo ela, para nunca deixar de ver o Galo jogar”, relata Rebeca.

Rebeca foi além do choro pelo clube do coração e para representar o amor pelo Atlético-MG, a jovem fez um texto para em homenagem à avó.

“Hoje vou tentar expressar em palavras o sentimento atleticano, um sentimento único, confiante, ansioso e humilde! Acostumados com obstáculos e dificuldades os atleticanos se baseiam em vitórias sofridas, suadas, difíceis, mas uma vitória completa do jeito que um alvinegro gosta, com humildade, determinação, RAÇA, e acima de tudo muita fé.

Já ouviu a frase “torcedor é torcedor, atleticano é atleticano”. Exatamente, somos mais que meros torcedores de um time qualquer, somos uma família, influenciando um ao outro, gerações e gerações, uma família extremamente forte, grande e unida. Ser atleticano é acompanhar do berço, é aprender a cantar o hino do galo primeiro antes mesmo do hino nacional.

