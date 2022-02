Alvo de haters por usar vestido recortado, Luciana Gimenez desabafa

Luciana Gimenez foi alvo de ataques após postar fotos usando um vestidinho recortado em uma casa noturna no último final de semana.

Na noite desta terça-feira (8), ela postou vídeos no seu Instagram desabafando sobre o assunto. “Esse fim de semana aconteceu uma coisa muito desagradável: postei uma foto, estava indo pra balada com amigos, postei uma foto despretensiosa, normal. E o que recebi de ataques de outras mulheres, dizendo que tava pelada, que eu não tinha mais idade praquilo, que eu era mãe, coisas descabidas que me fizeram pensar. Normalmente eu não falaria nada, mas tem muitas mulheres que não têm voz e sofrem com isso”, começou Gimenez.

“Vamos cortar isso de ofender as outras mulheres? Qual a idade? E se você é mãe não pode usar mais nada? E se você for mãe aos 23 anos? Uma coisa que não tem muito nexo. Vamos parar com essa agressividade. Mulheres, vamos nos amar mais. Mulher ajuda mulher. Vamos nessa? Quem topa?”, completou a apresentadora, que ainda questionou: “qual a idade limite para usar roupas curtas?”, completou.

