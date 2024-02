Alvo de críticas, Consórcio Maracanã se posiciona sobre as condições do gramado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/02/2024 - 21:15 Para compartilhar:

Alvo de críticas por parte de treinadores e jogadores, o gramado do Maracanã vem chamando a atenção pelo péssimo estado de conservação. Nesta sexta-feira, porém, o Consórcio Maracanã, responsável pelo estádio, se pronunciou sobre o assunto.

Por meio de nota, o Consórcio informou que eventos não ligados ao futebol, que aconteceram no estádio no final do ano passado, contribuíram para prejudicar a recuperação do gramado.

“O Consórcio Maracanã vem a público prestar alguns esclarecimentos sobre a situação do gramado. O estádio recebeu, somente no mês de dezembro do ano passado, quatro eventos, sendo dois megashows – Paul McCartney e Ivete Sangalo – o que fez com que um grande palco ficasse montado por duas semanas sobre o gramado”, informou a empresa em nota nas redes sociais.

A quantidade de partidas disputadas no local no mês de fevereiro, junto com as altas temperaturas e as chuvas de verão, foram fatores que ajudaram a dificultar a recuperação total do campo de jogo.

A empresa que administra o estádio disse que vai tomar medidas para que o gramado volte a ter condições ideais para os próximos torneios. No final deste mês, no dia 29, o Maracanã vai ser palco do jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, entre Fluminense e LDU.

Neste início de temporada, Fernando Diniz e Tite, técnicos de Fluminense e Flamengo, fizeram críticas ao estado do gramado, aumentando a repercussão sobre os jogos que vem sendo realizados no estádio carioca.

