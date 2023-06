Alvo de comentários homofóbicos, João Guilherme detona Nego di e Rafael Cardoso: ‘Indignação gigante’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 1:37 Compartilhe

João Guilherme usou o Instagram, nesta quinta-feira, 29, para manifestar-se acerca dos comentários com teor homofóbico que vem recebendo.

Tudo começou quando o ator dividiu opiniões nas redes sociais por posar de cropped (blusa que deixa a barriga à mostra);

Ele foi alvo de piadas homofóbicas de Nego Di : “Que pouca vergonha […] Não precisa de toda essa alegoria para ‘dar o rabo’ […] Se veste que nem uma cachorra”, proferiu o ex-BBB, em vídeo publicado no Instagram (confira aqui );

: “Que pouca vergonha […] Não precisa de toda essa alegoria para ‘dar o rabo’ […] Se veste que nem uma cachorra”, proferiu o ex-BBB, em vídeo publicado no Instagram (confira ); Rafael Cardoso , por sua vez, compartilhou a publicação do humorista suas redes sociais e apoiou: “Bah negão tô contigo!”;

, por sua vez, compartilhou a publicação do humorista suas redes sociais e apoiou: “Bah negão tô contigo!”; Indignado pelo posicionamento dos colegas, João Guilherme compartilhou, em seu Instagram, um longo texto condenando a homofobia e posicionando-se sobre o assunto.

“Pensei muito antes de vir falar alguma coisa sobre os últimos acontecimentos porque não gosto de ficar dando palco pra gente que quer ganhar migalhas em cima de polêmica. Mas acho importante que a gente use esse espaço pra abrir conversas importantes, principalmente por estarmos no mês do orgulho LGBTQIAPN+”, começou o filho de Leonardo. No post, ele compartilha notícias de casos de homofobia.

“HOMOFOBIA É CRIME. O vídeo do ‘comediante’ é discriminação fantasiada de piada, e é importante que isso fique claro. A gente vive em um país que matou mais de 250 pessoas em crimes relacionados à sua orientação sexual ou ao gênero só em 2022. No Brasil, muitas pessoas se sentem discriminadas e sexualizadas todo o tempo somente por serem quem são”, continuou.

“Me causa uma indignação gigante que duas pessoas públicas [Rafael Cardoso e Nego Di] usem seu alcance pra espalhar ódio e preconceito, quando podiam ser aliados de uma causa tão importante. Quero usar minha influência para propagar o bem e o amor em um mundo já tão cheio de ódio, alimentado por atitudes preconceituosas como esta. Fico ainda mais revoltado quando isso vem de um colega de classe, um ator, que naturalmente deveria ter a mente mais aberta por viver da arte. Não dá pra entender.”

“A tentativa de me ofender ao dizer que eu sou gay não só não me ofende nem um tiquinho, como me dá ainda mais vontade de ser um aliado presente e ativo da causa. Não tenho intenção nenhuma de ‘lacrar’ em cima de uma causa tão séria como esta, então deixo a atenção para o que realmente merece foco! Nos stories vou colocar links pra vocês conhecerem gente e organizações do terceiro setor que estão levando informação e realmente fazendo algo de útil por esse mundo tão cagado. Fé com fé”, finalizou ele, que recebeu mais de 22 mil comentários de apoio.

