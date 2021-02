Álvaro, zagueiro espanhol do OM, tranquiliza torcida após lesão em disputa com Neymar

O zagueiro espanhol do Olympique de Marselha, Álvaro González, lesionado no domingo na partida contra o Paris Saint-Germain (em que seu time perdeu por 2 a 0), enviou uma mensagem tranquilizadora nas redes sociais nesta segunda-feira, na qual garante que o seu joelho está “muito, muito bem”.

“Obrigado a todos pelas mensagens de apoio. Estou bem, meu joelho está bem, não é grave. Vamos trabalhar para estarmos prontos o mais rápido possível”, explicou Álvaro, em breve vídeo postado no Twitter.

“Obrigado a todos aqueles que me desejam tudo de ruim e lamento porque o Álvaro é forte. E voltarei o mais rapidamente possível. O meu joelho está muito, muito bem”, acrescentou.

O zagueiro espanhol do OM se machucou em uma disputa com o atacante brasileiro Neymar.

As imagens da televisão sugeriram uma entorse no joelho e Nasser Larguet, o técnico interino do Olympique de Marselha, afirmou no domingo que uma ressonância magnética estava marcada para a manhã desta segunda-feira. O OM, por sua vez, ainda não comunicou a extensão da lesão de Álvaro.

