Alvaro Dias é ‘enquadrado’ por William Bonner, Haddad e Meirelles

Com a bandeira do antipetismo, o estilo do candidato do Podemos à Presidência, Alvaro Dias, foi alvo de repreensões do apresentador William Bonner e dos candidatos Fernando Haddad (PT) e Henrique Meirelles (MDB).

Bonner pediu a Alvaro Dias que não se movimentasse muito, porque estava saindo da marcação da câmera.

Haddad aproveitou a deixa e disse que o senador paranaense estava “atrapalhado” e que ele estava perdido em “relação ao tempo e ao espaço”. Dias retrucou e disse que “não se engana sobre o PT”.

Depois de dizer que Meirelles era cúmplice de corrupção, o emedebista obteve direito de resposta. “O candidato Alvaro Dias está bastante confuso, inclusive sobre o que é ficha limpa”, disse o ex-ministro.