Alupar: lucro líquido regulatório sobe 304,7% e chega a R$ 203,1 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdo 09/08/2023 - 19:40

A transmissora de energia elétrica Alupar registrou lucro líquido regulatório de R$ 203,1 milhões no segundo trimestre deste ano, montante que representa alta de 304,7% em relação ao mesmo período de 2022, quando obteve R$ 50,2 milhões.

Pela norma IFRS, o lucro líquido do período totalizou R$ 222,2 milhões entre abril e junho, o que equivale a um aumento de 23,4% na comparação com o mesmo período de 2022.

A receita líquida regulatória totalizou R$ 808,7 milhões no trimestre encerrado em junho, um crescimento anual de 15,3%. Já pela norma IFRS, a receita líquida entre o período de abril e junho foi de R$ 780,2 milhões, representando queda de 33,2% ante o verificado no segundo trimestre de 2022.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) regulatório totalizou R$ 680,7 milhões no segundo trimestre, alta de 14,3% na base anual. Pela normal IFRS, o Ebitda no período foi de R$ 636,1 milhões, que representa redução de 27,1% ante o registrado entre abril e junho do ano passado.

A dívida líquida da companhia somou R$ 9,053 bilhões ao fim do semestre, crescimento de 9,1% ante o montante acumulado nos seis primeiros meses de 2022. A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, se manteve em 3,5 vezes considerando os indicadores regulatórios.

