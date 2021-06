Alunos ficam escondidos por 5h em academia ao serem flagrados quebrando lockdown

Cerca de 23 alunos foram flagrados dentro de uma academia em Franca, no interior de São Paulo, tentando fugir de uma operação da Vigilância Sanitária, que aconteceu na noite da última quarta-feira (03).

De acordo com a EPTV, os fiscais estavam fazendo uma Patrulha Covid na cidade, em parceria com a Guarda Municipal Metropolitana (GCM) e a Polícia Militar (PM), em busca de estabelecimentos descumprindo o lockdown na região, que vai até dia 10.

Após receber uma denúncia, os fiscais chegaram a academia e tiveram que esperar cinco horas para que todas as pessoas saíssem do prédio, já que o grupo de clientes tentou se esconder. A Vigilância, a GCM e a PM fizeram um comboio em frente ao estabelecimento até que todos os alunos e funcionários fossem retirados.

Nas imagens registradas pela EPTV, é possível ver alguns clientes saindo da academia com o rosto escondido. Os alunos passaram por uma análise com os fiscais e tiveram os dados registrados, mas nenhum foi levado à delegacia. No entanto, os proprietários do estabelecimento receberam um auto de infração e podem ser multados em até R$ 290 mil.

