Alunos encontram câmeras de segurança dentro dos banheiros de escola em São Paulo

Alunos da Escola Estadual Oswaldo Cruz, na zona leste de São Paulo, encontraram câmeras escondidas nos azulejos dos banheiros masculino e feminino da unidade. As informações são do site G1.

A confusão começou quando um aluno do terceiro ano do ensino médio foi flagrado fumando maconha no banheiro. Para comprovar a acusação, a diretora da escola apresentou uma foto. O aluno, no entanto, notou que a imagem era de uma câmera de segurança e a localizou escondida no rejunte dos azulejos.





A namorada dele, que também estuda no local, foi conferir no banheiro feminino e também encontrou. O pai do estudante disse que o jovem viu a câmera e acionou a polícia. Um boletim de ocorrência foi registrado no 18º DP na última sexta-feira (24).

Nilsen Cristina Mendes, vice-diretora da escola, disse à polícia que sabia das câmeras nos banheiros. Ela disse que já teve acesso às imagens, mas apenas em casos de brigas e consumo de substâncias ilícitas. A diretora, que não teve o nome revelado, foi afastada até a conclusão das investigações.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que as câmeras nos banheiros não fazem parte das diretrizes da pasta e que os equipamentos foram removidos. Além disso, uma apuração foi iniciada para investigar todas as circunstâncias relativas asos fatos.