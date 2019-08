Alunos e funcionários da Uerj se protegem de tiros durante operação policial em São Gonçalo

Rio – Alunos e funcionários do campus da Uerj em São Gonçalo (Faculdade de Formação de Professores-FFP) tiveram que se proteger dos tiros que foram dados durante uma operação da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira. Os tiros foram ouvidos pouco antes das 10h, no Morro do Paraíso, no bairro Paraíso. A universidade fica na região.

Em fotos que circulam pela Internet é possível ver estudantes no corredor da FFP. Alguns deles estão sentado e se aglomeram para não serem atingidos. Não há informações de feridos.