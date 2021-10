Alunos do Tênis na Lagoa conquistam títulos no torneio de Dia das Crianças do Winners – Rio Open Jogadores se preparam para torneio no Parque Olímpico, em novembro

Alunos do Tênis na Lagoa – Instituto Mirania Gomes Borges, projeto social com 17 anos de existência que atende 160 crianças e adolescentes de todo o Rio de Janeiro,conquistaram quatro títulos na disputa do torneio do Dia das Crianças Winners realizado pelo Rio Open.

A competição foi disputada no Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reuniu ao todo 57 jovens tenistas de projetos sociais da capital carioca.

Na categoria 14 anos, Maria Giulia, de apenas 10 anos, foi a campeã em final totalmente do Tênis da Lagoa contra Maria de Fátima. Na categoria até 18 anos feminino o caneco ficou com Vitória Lucas superando Geovana Sampaio também em final totalmente de atletas do projeto.

Entre os meninos, Giuseppe Motta foi o campeão na categoria 12 anos e nos 14 anos, Antonio Vitor foi o vencedor superando Carlos Henrique, também do Tênis na Lagoa, na final. Nos 16 anos, Cauã Paulino foi o vice-campeão.

Os atletas agora se preparam para a disputa do Aberto de Tênis Nacional Infantojuvenil que será realizado no Parque Olímpico a partir do dia 20 de novembro. A competição conta pontos no ranking da Confederação Brasileira de Tênis.

