Alunos de medicina da Santa Marcelina exibem faixa com alusão ao estupro

A Faculdade Santa Marcelina, com sede em São Paulo (SP), anunciou nesta quarta-feira, 18, que abriu uma sindicância para identificar estudantes de Medicina que exibiram uma faixa com alusão ao estupro durante uma competição esportiva entre universidades realizada no sábado, 15.

Na imagem, que repercutiu nas redes sociais, integrantes da Associação Atlética Acadêmica Pedro Vital da universidade aparecem segurando uma faixa em que estava escrito à mão: “Entra porr*, escorre sangue”.

A frase pertencia a um “hino” dos estudantes que foi proibido em 2017 após denúncia do Coletivo Francisca — grupo feminista de alunas e ex-alunas de Medicina da Faculdade Santa Marcelina. Faixas e cânticos são comumente utilizados em eventos esportivos universitários para provocar ou constranger adversários.

Após o novo episódio, o Coletivo Francisca exigiu um posicionamento da Atlética e apontou que a faixa possui “cunho altamente machista e misógino”. “Não vamos tolerar qualquer ato ou fala que tente instaurar o medo e a opressão nos corredores da Santa Marcelina”, declarou o grupo, acrescentando que enviou uma denúncia aos diretores do curso de Medicina.

Nas redes sociais, a Faculdade Santa Marcelina afirmou que a atitude de exibir uma faixa com alusão ao estupro constitui um agravo “à instituição e sua tradição, missão e valores”. A universidade acrescentou que iniciou um procedimento de sindicância para apuração dos fatos.

“Os alunos da instituição responsáveis serão penalizados conforme os princípios estabelecidos e gravidade da infração”, pontuou. De acordo com a Faculdade Santa Marcelina, as punições podem variar de advertências verbais ou escritas, suspensão e expulsão da universidade.

A Associação Atlética Acadêmica Pedro Vital ressaltou que não compactua com o conteúdo e anunciou o afastamento do presidente e vice-presidente da entidade.